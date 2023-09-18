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Звягель розгромив Реал-Фарму, Чайка поступилася Кудрівці: результати матчів Другої ліги

Результати матчів 8-го туру Другої ліги
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Звягель розгромив Реал-Фарму, Чайка поступилася Кудрівці: результати матчів Другої ліги
#Чемпіонат України, Друга ліга

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 18-го вересня, відбулося 3 матчі в межах 8-го туру Другої ліги.

Чемпіонат України - Друга ліга
8 тур, 18 вересня

Карпати 2 - МФК Металург 2 3:1 (3:1)

Голи: 1:0 - 15 Фетько, 1:1 - 18 Ковальський (пен), 2:1 - 37 Скороход, 3:1 - 45 Фетько

Звягель - Реал-Фарма 4:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 45+1 Волинець, 2:0 - 60 Ндукве, 3:0 - 73 Ндукве, 4:0 - 83 Майтак

Кудрівка - Чайка 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 75 Коваль

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