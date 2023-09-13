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Звягель оголосив про відхід Максимова

Максимов очолить СК Дніпро-1
Сьогодні 19:08 220 0
Звягель оголосив про відхід Максимова
#Юрій Максимов, #Звягель

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер Звягеля Юрій Максимов покинув клуб.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Разом з ним команду покинув і його тренерський штаб: Сергій Ревут, Микола Медін та Микола Іщенко.

Максимов разом зі своїми помічниками продовжить роботу у Дніпрі-1.

"Максимов отримав пропозицію від Дніпра-1. Це не лише команда УПЛ, це віцечемпіон України, що представляв Україну в єврокубках, з гравцями національної збірної. Як я говорив, коли представляв Юрія Вільйовича перед гравцями Звягеля: "Цей тренер був би корисний в будь-якому клубі Прем‘єр-ліги".

Хоч нам сьогодні сумно через таку велику втрату для нашого клубу, але ми раді за Максимова, за новий виклик в його багатій тренерській кар‘єрі. Я впевнений, що він зробить дніпровський клуб сильнішим. Від імені команди дякую Юрію Максимову за якісну роботу і безцінний вклад в розвиток звягельського футболу.

Завдяки Миколі Іщенку гравці Звягеля завжди перебували в хорошій формі, завдяки Сергію Реві - знали, що робити на полі в кожній ігровій ситуації, а Микола Медін удосконалив навички наших воротарів грати в сучасний комбінаційний футбол. Дякуємо та вболіватимемо за вас!" - сказав президент Звягеля Дмитро Костюк.

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