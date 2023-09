Півзахисник Барселони Гюндоган отримав травму у матчі з Францією

Півзахисник Барселони та збірної Німеччини Ілкай Гюндоган травмувався у товариському матчі зі збірною Франції (2:1).

Про це повідомив журналіст Керрі Хау.

Футболіста замінили через пошкодження. На 25-й хвилині замість нього вийшов Паскаль Гросс. Залишаючи поле, він розплакався.

Початкові обстеження показали, що Ілкай Гюндоган отримав серйозну травму тазу. Він пройде додаткові тести в Барселоні.

