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Півзахисник Барселони Гюндоган отримав травму у матчі з Францією

Футболіста замінили через пошкодження
Сьогодні 13:20 250 0
Півзахисник Барселони Гюндоган отримав травму у матчі з Францією
#Барселона, #Збірна Німеччини з футболу, #Ілкай Гюндоган

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Барселони та збірної Німеччини Ілкай Гюндоган травмувався у товариському матчі зі збірною Франції (2:1).

Про це повідомив журналіст Керрі Хау.

Футболіста замінили через пошкодження. На 25-й хвилині замість нього вийшов Паскаль Гросс. Залишаючи поле, він розплакався.

Початкові обстеження показали, що Ілкай Гюндоган отримав серйозну травму тазу. Він пройде додаткові тести в Барселоні.

Нагадаємо, визначилися усі кандидати на Золотий м'яч-2023.

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