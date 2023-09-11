Гаттузо мож очолити Ліон

Італієць близький до відновлення тренерської кар'єри.

Ліон шукає головного тренера на заміну Лорану Блану.

Про це повідомляє журналіст Санті Уно.

Семикратного чемпіона Франції може очолити Дженнаро Гаттузо. За інформацією джерела, керівництво французького клубу зацікавлене у запрошенні італійського фахівця.

Нагадаємо, що раніше Гаттузо працював у Сьоні, грецькому ОФІ, Мілані, Наполі, а останнім його клубом була Валенсія.

Повідомлялося, що Гласнер та Лопетегі можуть очолити Ліон.

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