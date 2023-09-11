Головне
Джокович переміг росіянина Медведєва у фіналі US Open
Сьогодні 08:32 1170 1
Леброн, Каррі, Дюрент і Грін готові взяти участь в Олімпійських іграх-2024
Сьогодні 17:34 91
Ретро дня: 11 років тому Коноплянка забив супергол у ворота Англії на Вемблі - ВІДЕО
Сьогодні 17:09 4157
Підтримаємо збірну України в Мілані!
Сьогодні 15:19 216
Рейтинг ATP: Джокович став першою ракеткою світу
Сьогодні 10:30 70409
Рейтинг WTA: Світоліна піднялася у топ-25
Сьогодні 09:30 326937 3
Рубіалес подав у відставку
Сьогодні 09:17 296
Збірна Польщі програла Албанії: результати матчів кваліфікації Євро-2024
Вчора 23:46 5763
Желтякова визнано найкращим плавцем юніорського ЧС-2023
Вчора 20:41 553
Грунтовий король, який зробив революцію в світовому тенісі. Густаво Куертену - 47!
Вчора 17:41 6942
Прямі трансляції

Гаттузо мож очолити Ліон

Італієць близький до відновлення тренерської кар'єри.
Сьогодні 16:43 188 0
Гаттузо мож очолити Ліон
Фото - Getty Images
#Ліон, #Дженнаро Гаттузо

Джерело - football.ua.

Ліон шукає головного тренера на заміну Лорану Блану.

Про це повідомляє журналіст Санті Уно.

Семикратного чемпіона Франції може очолити Дженнаро Гаттузо. За інформацією джерела, керівництво французького клубу зацікавлене у запрошенні італійського фахівця.

Нагадаємо, що раніше Гаттузо працював у Сьоні, грецькому ОФІ, Мілані, Наполі, а останнім його клубом була Валенсія.

Повідомлялося, що Гласнер та Лопетегі можуть очолити Ліон.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Рейтинг ATP: Джокович став першою ракеткою світу Рейтинг ATP: Джокович став першою ракеткою світу 70409
Ф'юрі назвав суму, яку Нганну заробить за бій з ним Ф'юрі назвав суму, яку Нганну заробить за бій з ним 4556
Колишній нападник Динамо розпочав бійку і втік з місця події Колишній нападник Динамо розпочав бійку і втік з місця події 2434
Ретро дня: 11 років тому Коноплянка забив супергол у ворота Англії на Вемблі - ВІДЕО Ретро дня: 11 років тому Коноплянка забив супергол у ворота Англії на Вемблі - ВІДЕО 4157
Збірна Польщі програла Албанії: результати матчів кваліфікації Євро-2024 Збірна Польщі програла Албанії: результати матчів кваліфікації Євро-2024 5763
Рейтинг WTA: Світоліна піднялася у топ-25 Рейтинг WTA: Світоліна піднялася у топ-25 326937 3
Рекомендуємо
Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом 16756 6
Рома має намір оскаржити дискваліфікацію Моурінью Рома має намір оскаржити дискваліфікацію Моурінью 3467
Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо 42605
Історія дня. Як Марадона гуляв в Гавані з екснападником Шахтаря Історія дня. Як Марадона гуляв в Гавані з екснападником Шахтаря 22467
Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду 82287 1
Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили 15084 2