Гаттузо мож очолити Ліон

Джерело - football.ua.
Ліон шукає головного тренера на заміну Лорану Блану.
Про це повідомляє журналіст Санті Уно.
Семикратного чемпіона Франції може очолити Дженнаро Гаттузо. За інформацією джерела, керівництво французького клубу зацікавлене у запрошенні італійського фахівця.
Нагадаємо, що раніше Гаттузо працював у Сьоні, грецькому ОФІ, Мілані, Наполі, а останнім його клубом була Валенсія.
Повідомлялося, що Гласнер та Лопетегі можуть очолити Ліон.
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