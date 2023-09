Ліон може звільнити головного тренера Блана

Керівництво Ліона вирішило припинити співпрацю з головним тренером Лораном Бланом.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Наразі клуб вже веде переговори з кандидатами на роль нового коуча.

OL have decided to sack Laurent Blanc Direction clear as board already in talks with candidates to become new head coach 🔵🔴 #OL



Blanc will be replaced soon, as called by Canal Plus. pic.twitter.com/kpcthIJlxj