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Ліон може звільнити головного тренера Блана

Клуб вже веде переговори з кандидатами на роль нового коуча
Сьогодні 15:51 228 0
Ліон може звільнити головного тренера Блана
#Блан, #Ліон

Джерело - Чемпіон.

Керівництво Ліона вирішило припинити співпрацю з головним тренером Лораном Бланом.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Наразі клуб вже веде переговори з кандидатами на роль нового коуча.

Повідомлялося, що Гласнер та Лопетегі можуть очолити Ліон.

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