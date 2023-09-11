Ліон може звільнити головного тренера Блана

Джерело - Чемпіон.
Керівництво Ліона вирішило припинити співпрацю з головним тренером Лораном Бланом.
Про це повідомляє Фабріціо Романо.
Наразі клуб вже веде переговори з кандидатами на роль нового коуча.
OL have decided to sack Laurent Blanc Direction clear as board already in talks with candidates to become new head coach 🔵🔴 #OL— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 11, 2023
Blanc will be replaced soon, as called by Canal Plus. pic.twitter.com/kpcthIJlxj
Повідомлялося, що Гласнер та Лопетегі можуть очолити Ліон.
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