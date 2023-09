Катарський Аль-Арабі близький до трансферу півзахисника ПСЖ Марко Верратті.

Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

Парижани отримають за гравця 50 мільйонів євро.

Контракт буде розрахований до 2026 року. Зарплата футболіста складе 30 мільйонів євро на рік.

