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Стала відома сума переходу Вератті в Аль-Арабі

Контракт буде розрахований до 2026 року
Сьогодні 12:19 223 0
Стала відома сума переходу Вератті в Аль-Арабі
#Вератті, #ПСЖ

Джерело - Чемпіон.

Катарський Аль-Арабі близький до трансферу півзахисника ПСЖ Марко Верратті.

Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

Парижани отримають за гравця 50 мільйонів євро.

Контракт буде розрахований до 2026 року. Зарплата футболіста складе 30 мільйонів євро на рік.

Нагадаємо, трансфер Дракслера в катарський Аль-Ахлі затримується.

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