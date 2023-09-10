Джерело - Чемпіон.
Катарський Аль-Арабі близький до трансферу півзахисника ПСЖ Марко Верратті.
Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.
Парижани отримають за гравця 50 мільйонів євро.
Контракт буде розрахований до 2026 року. Зарплата футболіста складе 30 мільйонів євро на рік.
🔜 Done Deal and confirmed! Marco #Verratti to #AlArabi from #PSG for €50M. Contract until 2026 (€30M/year). #transfers 🇶🇦 https://t.co/dFiqfh3ojx— Nicolò Schira (@NicoSchira) September 10, 2023
Нагадаємо, трансфер Дракслера в катарський Аль-Ахлі затримується.
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