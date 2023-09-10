Трансфер Дракслера в катарський Аль-Ахлі затримується

29-річний німець погодився на перехід

Джерело - Чемпіон.

Трансфер Юліана Драксела в катарський Аль-Ахлі затримується через сімейні проблеми гравця.

Про це повідомляє журналіст Лоїк Танзі.

29-річний німець погодився на перехід, але тепер попросив дати йому час.

Катарці не втратили надії підписати футболіста, проте він може залишитися у паризькому клубі, щоб вирішити свої проблеми.

Alors qu’il avait donné son accord, Julian Draxler a des soucis familiaux qui l’ont poussé à demander du temps. Les Qataris n’ont pas perdu tout espoir mais comme annoncé par Sky, il pourrait finalement rester à Paris pour gérer ses soucis. https://t.co/sfIBOgegTm — Loïc Tanzi (@Tanziloic) September 10, 2023

Нагадаємо, ПСЖ відмовився від підписання Грізманна.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!