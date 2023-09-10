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Трансфер Дракслера в катарський Аль-Ахлі затримується

29-річний німець погодився на перехід
Сьогодні 10:52 189 0
Трансфер Дракслера в катарський Аль-Ахлі затримується
Фото: Getty Images
#Юліан Дракслер, #ПСЖ

Джерело - Чемпіон.

Трансфер Юліана Драксела в катарський Аль-Ахлі затримується через сімейні проблеми гравця.

Про це повідомляє журналіст Лоїк Танзі.

29-річний німець погодився на перехід, але тепер попросив дати йому час.

Катарці не втратили надії підписати футболіста, проте він може залишитися у паризькому клубі, щоб вирішити свої проблеми.

Нагадаємо, ПСЖ відмовився від підписання Грізманна.

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