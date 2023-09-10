Трансфер Дракслера в катарський Аль-Ахлі затримується

Джерело - Чемпіон.
Трансфер Юліана Драксела в катарський Аль-Ахлі затримується через сімейні проблеми гравця.
Про це повідомляє журналіст Лоїк Танзі.
29-річний німець погодився на перехід, але тепер попросив дати йому час.
Катарці не втратили надії підписати футболіста, проте він може залишитися у паризькому клубі, щоб вирішити свої проблеми.
Alors qu’il avait donné son accord, Julian Draxler a des soucis familiaux qui l’ont poussé à demander du temps. Les Qataris n’ont pas perdu tout espoir mais comme annoncé par Sky, il pourrait finalement rester à Paris pour gérer ses soucis. https://t.co/sfIBOgegTm— Loïc Tanzi (@Tanziloic) September 10, 2023
Нагадаємо, ПСЖ відмовився від підписання Грізманна.
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