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Енріке: Півфінал Ліги чемпіонів – чудовий результат для нашої молодої команди

Володимир Максименко — 16 квітня 2025, 10:27
Енріке: Півфінал Ліги чемпіонів – чудовий результат для нашої молодої команди
Луїс Енріке
FC PSG

Головний тренер ПСЖ Луїс Енріке висловився про вихід команди у півфінал Ліги чемпіонів та висловив своє задоволення цим досягненням попри поразку команди від Астон Вілли.

Слова фахівця наводить пресслужба УЄФА.

"Ліга чемпіонів – неймовірний турнір, я надовго запам'ятаю цей матч. Ми домінували із перших хвилин, а потім припустились декількох помилок і поплатились за них. Дуже дивний поєдинок.

Півфінал – чудове досягнення для нашої молодої команди. Я маю подякувати футболістам та вболівальникам, які підтримували нас протягом усього матчу", – резюмував Енріке.

Для французької команди це лише третій вихід у півфінал в історії. Зазначимо, що наступним суперником ПСЖ стане переможець пари Реал – Арсенал. Перший матч виграли "каноніри" з рахунком 3:0.

Раніше підсумки матчу підбив головний тренер Астон Вілли Унаї Емері.

Астон Вілла ПСЖ Луїс Енріке Ліга чемпіонів-2024/25

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