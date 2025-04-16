Енріке: Півфінал Ліги чемпіонів – чудовий результат для нашої молодої команди

Головний тренер ПСЖ Луїс Енріке висловився про вихід команди у півфінал Ліги чемпіонів та висловив своє задоволення цим досягненням попри поразку команди від Астон Вілли.

Слова фахівця наводить пресслужба УЄФА.

"Ліга чемпіонів – неймовірний турнір, я надовго запам'ятаю цей матч. Ми домінували із перших хвилин, а потім припустились декількох помилок і поплатились за них. Дуже дивний поєдинок. Півфінал – чудове досягнення для нашої молодої команди. Я маю подякувати футболістам та вболівальникам, які підтримували нас протягом усього матчу", – резюмував Енріке.

Для французької команди це лише третій вихід у півфінал в історії. Зазначимо, що наступним суперником ПСЖ стане переможець пари Реал – Арсенал. Перший матч виграли "каноніри" з рахунком 3:0.

Раніше підсумки матчу підбив головний тренер Астон Вілли Унаї Емері.