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Дирекція УПЛ затвердила розклад 27 туру

Володимир Максименко — 16 квітня 2025, 10:58
Дирекція УПЛ затвердила розклад 27 туру
УПЛ

Дирекція УПЛ затвердила розклад матчів 27 туру чемпіонату України з футболу.

Про це повідомила пресслужба змагання.

Поєдинки розпочнуться 2 травня поєдинком Лівого берега та Карпат, а завершиться тур 4 травня зустріччю між Поліссям та Олександрією.

Розклад 27 туру УПЛ

2 травня (п’ятниця)

  • Лівий берег – Карпати 15:30
  • Рух – Кривбас 18:00

3 травня (субота)

  • Чорноморець – Шахтар 13:00
  • Інгулець – Динамо 15:30
  • Верес – Оболонь 18:00

4 травня (неділя)

  • ЛНЗ – Зоря 13:00
  • Колос – Ворскла 15:30
  • Полісся – Олександрія 18:00

Напередодні стало відомо, що Олександр Кучер запросив до свого тренерського штабу ексфутболіста Зорі та збірної України.

Динамо Київ Інгулець Карпати Колос Кривбас Лівий берег ЛНЗ Олександрія Полісся Рух Чемпіонат України, УПЛ Чорноморець Шахтар Донецьк Зоря Луганськ Ворскла Полтава

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