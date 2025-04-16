Дирекція УПЛ затвердила розклад 27 туру

Дирекція УПЛ затвердила розклад матчів 27 туру чемпіонату України з футболу.

Про це повідомила пресслужба змагання.

Поєдинки розпочнуться 2 травня поєдинком Лівого берега та Карпат, а завершиться тур 4 травня зустріччю між Поліссям та Олександрією.

Розклад 27 туру УПЛ

2 травня (п’ятниця)

Лівий берег – Карпати 15:30

Рух – Кривбас 18:00

3 травня (субота)

Чорноморець – Шахтар 13:00

Інгулець – Динамо 15:30

Верес – Оболонь 18:00

4 травня (неділя)

ЛНЗ – Зоря 13:00

Колос – Ворскла 15:30

Полісся – Олександрія 18:00

Напередодні стало відомо, що Олександр Кучер запросив до свого тренерського штабу ексфутболіста Зорі та збірної України.