Дирекція УПЛ затвердила розклад 27 туру
УПЛ
Дирекція УПЛ затвердила розклад матчів 27 туру чемпіонату України з футболу.
Про це повідомила пресслужба змагання.
Поєдинки розпочнуться 2 травня поєдинком Лівого берега та Карпат, а завершиться тур 4 травня зустріччю між Поліссям та Олександрією.
Розклад 27 туру УПЛ
2 травня (п’ятниця)
- Лівий берег – Карпати 15:30
- Рух – Кривбас 18:00
3 травня (субота)
- Чорноморець – Шахтар 13:00
- Інгулець – Динамо 15:30
- Верес – Оболонь 18:00
4 травня (неділя)
- ЛНЗ – Зоря 13:00
- Колос – Ворскла 15:30
- Полісся – Олександрія 18:00
Напередодні стало відомо, що Олександр Кучер запросив до свого тренерського штабу ексфутболіста Зорі та збірної України.