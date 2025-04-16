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Одноклубник Зінченка хоче створити свою команду

Микола Дендак — 16 квітня 2025, 10:53
Одноклубник Зінченка хоче створити свою команду
Олександр Зінченко
Getty Images

Футболіст лондонського Арсенала та збірної України Олександр Зінченко розповів, що його одноклубник Габріель Жезус хоче створити свою кіберспортивну команду.

Про це він повідомив у подкасті на каналі "Leniniw Tv".

"Габі Жезус дуже хоче створити свою команду. Після того, як він побачив, що моя команда вийшла на Мейджор (найпрестижніший турнір – прим.), він дуже хвилювався, стежив. Він у мене часто запитує "а що там, а що там?" Хоче створити свою команду, його в Бразилії до цього багато людей підштовхують. Тому, думаю, він скоро створить свою команду з Counter-Strike", – сказав Зінченко.

Нагадаємо, Олександр є власником команди Passion UA, яка напередодні оголосила про підписання одного з найкращих українських гравців Сергія "DemQQ" Демченка.

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Нещодавно Passion UA звільнили з посади головного тренера Михайла "Kane" Благіна. Його замінив Тіан "T.C." Коертцен. 32-річний південноафриканський фахівець до цього три роки тренував американську Complexity.

А раніше команду Зінченка покинули капітан Родіон "fear" Смик, Всеволод "s-chilla" Щуров та Дмитро "jambo" Семера. Тож тепер зі складу, який виходив на Мейджор залишився лише Микита "jackasmo" Скиба.

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Олександр Зінченко

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