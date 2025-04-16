Одноклубник Зінченка хоче створити свою команду

Футболіст лондонського Арсенала та збірної України Олександр Зінченко розповів, що його одноклубник Габріель Жезус хоче створити свою кіберспортивну команду.

Про це він повідомив у подкасті на каналі "Leniniw Tv".

"Габі Жезус дуже хоче створити свою команду. Після того, як він побачив, що моя команда вийшла на Мейджор (найпрестижніший турнір – прим.), він дуже хвилювався, стежив. Він у мене часто запитує "а що там, а що там?" Хоче створити свою команду, його в Бразилії до цього багато людей підштовхують. Тому, думаю, він скоро створить свою команду з Counter-Strike", – сказав Зінченко.

Нагадаємо, Олександр є власником команди Passion UA, яка напередодні оголосила про підписання одного з найкращих українських гравців Сергія "DemQQ" Демченка.

Нещодавно Passion UA звільнили з посади головного тренера Михайла "Kane" Благіна. Його замінив Тіан "T.C." Коертцен. 32-річний південноафриканський фахівець до цього три роки тренував американську Complexity.

А раніше команду Зінченка покинули капітан Родіон "fear" Смик, Всеволод "s-chilla" Щуров та Дмитро "jambo" Семера. Тож тепер зі складу, який виходив на Мейджор залишився лише Микита "jackasmo" Скиба.