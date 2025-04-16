Це знущання над грою, – арбітри пояснили видалення Янга у матчі плейін НБА

Матч плейін НБА між Атлантою та Орландо запам'ятався не тільки перемогою Меджик, а й видаленням Трея Янга через його зухвалу поведінку.

Арбітри зустрічі в коментарі для ESPN пояснили своє рішення.

"Свій перший технічний фол Янг отримав за те, що кинув м'яча в арбітра. Другий фол було отримано за знущання над грою – він пнув м'яч ногою та завадив виконати штрафний кидок", – розповів рефері Джеймс Вільямс.

Сам баскетболіст також прокоментував свою поведінку та пояснив, що свою злість під час невдалих матчів він випускає на суддях.

В іншому матчі плейін Голден Стейт завдяки неймовірним Батлеру та Каррі переграв Мемфіс.

Зазначимо, що Хоукс та Грізліс зіграють ще один матч плейін та боротимуться за восьмий номер посіву у плейоф. Суперниками стануть переможці пар Чикаго – Маямі та Сакраменто – Даллас.

Напередодні також відбулись матчі плейін Євроліги, в одному з яких Париж сенсаційно вибив Реал.