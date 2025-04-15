Стала відома дата реваншу Усик – Дюбуа – The Ring

Стала відома потенційна дата реваншу між українським чемпіоном світу з боксу Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа.

Про це повідомляє The Ring.

Очікується, що бій відбудеться 12 липня на лондонському стадіоні "Вемблі". Наразі сторони узгоджують останні деталі контракту.

Oleksandr Usyk and Daniel Dubois are in the process of finalizing a deal for a Ring Magazine and undisputed heavyweight championship rematch July 12 at London’s Wembley Stadium, sources told The Ring’s Mike Coppinger. pic.twitter.com/g9bJ4jkRrU — Ring Magazine (@ringmagazine) April 15, 2025

Зазначимо, що Усик та Дюбуа провели бій в серпні 2023 року. Олександр здобув перемогу нокаутом у 9 раунді.

У грудні 37-річний українець переміг Ф’юрі й у реванші, цього разу одностайним рішенням суддів.

Дюбуа у лютому знявся зі свого поєдинку проти Джозефа Паркера. Очікувалось, що переможець цього бою стане наступним суперником Усика.

Раніше Усик звернувся до WBO із проханням відтермінувати бій з Паркером через бажання битись із Дюбуа.