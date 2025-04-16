Росіяни обстріляли Льодовий палац у Херсоні

Льодовий палац у Херсоні після обстрілу

Льодова арена в Херсоні була пошкоджена внаслідок обстрілу з боку Російської Федерації.

Про це повідомляє Київ Кепіталз.

Росіяни обстріляли Херсон з авіації та артилерії вранці 16 квітня. Є влучання у житловий масив. 3 людини отримали травми, 1 чоловік загинув.

Що ж стосується Льодової арени, то на фото та відео, які опублікував у соцмережах хокейний клуб Київ Кепіталз, помітні серйозні пошкодження будівлі.

" Зранку Росія вдарила по Херсону. Повністю знищена Льодова арена. Цей об'єкт був не лише спортивним майданчиком, а й символом мирного життя міста, де раніше проходили змагання, тренування дітей. Тепер – лише руїни", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, нещодавно росіяни обстріляли тренувальну базу Чорноморця в Одесі напередодні матчу 19 туру УПЛ проти Лівого берега. В день гри футболісти одеського клубу допомагали ліквідовувати наслідки обстрілу.