Техдиректор Аякса пояснив рішення не підписувати гравця Краснодара

Аякс не підписав півзахисника Краснодара Едуарда Сперцяна через його виступи в росії.

Про це розповів технічний директор амстердамського клубу Свен Міслінтат.

"Справа була не в його здібностях, а в тому, що він грає в росії. Він міг бути для Аякса тим, ким є де Брюйне для Манчестер Сіті. Особливий гравець, такого не знайдеш за такі гроші.

Була хороша співпраця між різними частинами нашого клубу. У нас є наглядова рада, у нас є керівництво, у нас є свого роду технічний комітет - ми обговорюємо всі рішення. Зрештою, важливо лише те, яким було рішення Аякса, а не процес ухвалення", - сказав Міслінтат.

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