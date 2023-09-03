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Збірна Катару оголосила про товариський матч з росією

Сьогодні 12:09 204 0
Збірна Катару оголосила про товариський матч з росією

Джерело - Tribuna.com.

Збірна Катару проведе товариський матч зі збірною росії.

Про це повідомляє сайт Федерації футболу Катару.

Гра відбудеться 12 вересня на стадіоні Ель-Джануб у Ель-Вакрі. Ця арена приймала матчі ЧС-2022. Також катарці зіграють у товариському матчі за Кенією, ця гра відбудеться 7 вересня.

Збірна росії після агресії рф проти України відсторонена від усіх міжнародних змагань та проводить лише товариські матчі.

Раніше стало відомо, що збірна росії проведе 2 спаринги з олімпійською збірною Єгипту.

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