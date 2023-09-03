Збірна Катару оголосила про товариський матч з росією

Джерело - Tribuna.com.
Збірна Катару проведе товариський матч зі збірною росії.
Про це повідомляє сайт Федерації футболу Катару.
Гра відбудеться 12 вересня на стадіоні Ель-Джануб у Ель-Вакрі. Ця арена приймала матчі ЧС-2022. Також катарці зіграють у товариському матчі за Кенією, ця гра відбудеться 7 вересня.
Збірна росії після агресії рф проти України відсторонена від усіх міжнародних змагань та проводить лише товариські матчі.
Раніше стало відомо, що збірна росії проведе 2 спаринги з олімпійською збірною Єгипту.