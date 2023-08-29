Віце-президент Ворскли: Відчуваємо неповагу через УПЛ-ТВ

Лисак висловився про телепул

Віцепрезидент Ворскли Олег Лисак незадоволений тим, що на базі каналу Руху низка клубів зараз транслюють свої матчі чемпіонату України, називаючи це УПЛ ТБ, хоча всі куби ліги не давали на це дозвіл.

Про це заявив сам функціонер.

"Також хотів би висловитися і про телепул, оскільки учасники змагань відчувають неповагу зі сторони одного з клубів у зв'язку зі створенням УПЛ ТБ без відома усіх інших. Хочете транслюватися на окремому майданчику - транслюйтеся, але ж не треба називати це УПЛ ТБ. Тому вважаю некоректним використання бренду УПЛ ТБ в інтересах одного клубу і без узгодження з іншими. Чомусь вони вважають, що можуть так робити. Як мінімум це говорить про те, що розвивати співпрацю у цьому напрямку із ними не варто", - сказав Лисак.

Напередодні Чорноморець поступився Ворсклі.