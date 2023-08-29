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Гендузі перейде у Лаціо

Клуби узгодили перехід гравця
Сьогодні 09:10 209 0
Гендузі перейде у Лаціо
Фото - Getty Images
#Гендузі, #Лаціо, #Марсель, #Футбольні трансфери

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Марселя Маттео Гендузі продовжить кар'єру у Лаціо.

Про це повідомляє італійський інсайдер Фабріціо Романо.

Італійці взяли гравця в оренду вартістю 1 млн євро із зобов'язанням викупити його контракт за 12 мільйонів. Ще 5 мільйонів євро Марсель може отримати у вигляді бонусів.

Також французький клуб отримає 10 відсотків від наступного продажу гравця.

Нагадаємо, Марсель зацікавлений в оренді вінгера Мілана.

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