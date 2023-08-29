Гендузі перейде у Лаціо

Джерело - Чемпіон.
Півзахисник Марселя Маттео Гендузі продовжить кар'єру у Лаціо.
Про це повідомляє італійський інсайдер Фабріціо Романо.
Італійці взяли гравця в оренду вартістю 1 млн євро із зобов'язанням викупити його контракт за 12 мільйонів. Ще 5 мільйонів євро Марсель може отримати у вигляді бонусів.
Також французький клуб отримає 10 відсотків від наступного продажу гравця.
Нагадаємо, Марсель зацікавлений в оренді вінгера Мілана.
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