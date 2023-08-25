Санчес близький до підписання контракту з Інтером

Джерело - Чемпіон.
Чилійський нападник Алексіс Санчес близький до повернення в Інтер.
Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
34-річний футболіст підписав з міланським клубом короткострокову угоду.
Alexis Sánchez has signed as new Inter player on short term deal — free transfer completed today. ⚫️🔵🇨🇱— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 25, 2023
He’s back at the club after spending last season to Olympique Marseille. pic.twitter.com/keXxS3WTrk
Нагадаємо, Марсель орендує нападника Інтера Корреа.
✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!