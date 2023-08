Санчес близький до підписання контракту з Інтером

Чилійський нападник Алексіс Санчес близький до повернення в Інтер.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

34-річний футболіст підписав з міланським клубом короткострокову угоду.

Alexis Sánchez has signed as new Inter player on short term deal — free transfer completed today. ⚫️🔵🇨🇱



