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Санчес близький до підписання контракту з Інтером

Чилієць підпише короткострокову угоду
Сьогодні 21:15 172 0
Санчес близький до підписання контракту з Інтером
#Інтер, #Алексіс Санчес

Джерело - Чемпіон.

Чилійський нападник Алексіс Санчес близький до повернення в Інтер.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

34-річний футболіст підписав з міланським клубом короткострокову угоду.

Нагадаємо, Марсель орендує нападника Інтера Корреа.

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