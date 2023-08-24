Марсель орендує нападника Інтера Корреа

Джерело - Чемпіон.
Марсель візьме в оренду форварда Інтера Хоакіна Корреа.
Про це повідомив журналіст Фабріціо Романо.
Угода буде розрахована на 1 сезон. Марсель заплатить за оренду 2 мільйони євро.
Клуб також матиме право викупу контракту за 10 мільйонів євро.
Викуп стане обов'язковим, якщо Марсель вийде у Лігу чемпіонів-2024/25. Медогляд запланований на завтра.
Joaquín Correa to Olympique Marseille, here we go! Deal now in place on loan for €2m fee plus €10m buy clause ⚪️🔵🇦🇷— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 24, 2023
Buy clause will be mandatory in case OM will qualify to UCL 2024/25.
Medical tests on Friday.
🇨🇱 Inter will complete Alexis Sánchez free deal now. pic.twitter.com/U4JoiuQh9s
Раніше півзахисник Марселя Кондогбіа зазнав важкої травми.
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