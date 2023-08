Марсель орендує нападника Інтера Корреа

Марсель візьме в оренду форварда Інтера Хоакіна Корреа.

Про це повідомив журналіст Фабріціо Романо.

Угода буде розрахована на 1 сезон. Марсель заплатить за оренду 2 мільйони євро.

Клуб також матиме право викупу контракту за 10 мільйонів євро.

Викуп стане обов'язковим, якщо Марсель вийде у Лігу чемпіонів-2024/25. Медогляд запланований на завтра.

