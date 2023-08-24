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Марсель орендує нападника Інтера Корреа

Угода буде розрахована на 1 сезон
Сьогодні 18:00 157 0
Марсель орендує нападника Інтера Корреа
#Інтер, #Марсель, #Хоакін Корреа

Джерело - Чемпіон.

Марсель візьме в оренду форварда Інтера Хоакіна Корреа.

Про це повідомив журналіст Фабріціо Романо.

Угода буде розрахована на 1 сезон. Марсель заплатить за оренду 2 мільйони євро.

Клуб також матиме право викупу контракту за 10 мільйонів євро.

Викуп стане обов'язковим, якщо Марсель вийде у Лігу чемпіонів-2024/25. Медогляд запланований на завтра.

Раніше півзахисник Марселя Кондогбіа зазнав важкої травми.

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