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Славія - Зоря: стартові склади команд

Головні тренери визначилися зі стартовими складами
Сьогодні 19:34 212 0
Славія - Зоря: стартові склади команд
#Ліга Європи, #Славія, #Зоря Луганськ

Джерело - Чемпіон.

Луганська Зоря зіграє з чеською Славією у першому матчі другого раунду кваліфікації Ліги Європи сезону 2023/24 років.

Головні тренери визначилися зі стартовими складами команд.

Славія: Коларж, Масопуст, Вічек, Голеш, Доудера, Зафейріс, Шевчик, Провід, М. Юрасек, Хитіл, Шранц

Запасні: Мандоуш, Сиротник, Оусу, Валлем, Тиджані, Ван Бюрен, Юречка, Боржіл, Огунгбайї, Громада, Томіч, Тоула

Зоря: Турбаєвський, Снурніцин, Батагов, Джордан, Кірюханців, Мішнов, Дришлюк, Яцик, Вантух, Герреро, Антюх

Запасні: Сапутін, Жилкін, Біль, Гулько, Хахльов, Нагнійний, Алефіренко, Волошин, Горбач, Бугай, Чурко, Мічин

Матч розпочнеться о 20:00 за київським часом.

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