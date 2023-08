Мудрик пропустив тренування Челсі напередодні матчу з Лутоном

Вінгер Челсі Михайло Мудрик пропустив ранкове тренування напередодні матчу з Лутоном в АПЛ.

Про це повідомляє Football Daily.

Причини відсутності українця невідомі.

У цьому сезоні Михайло двічі виходив на заміну в матчах АПЛ проти Ліверпуля (1:1) та Вест Гема (1:3). Результативними діями Мудрик не відзначався. Загалом на його рахунку 54 ігрових хвилини.

❌ Mykhailo Mudryk



Chelsea squad in training this morning ahead of facing Luton Town on Friday 🔵 pic.twitter.com/QlxawwSO92