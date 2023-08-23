Мудрик пропустив тренування Челсі напередодні матчу з Лутоном

Джерело - Чемпіон.
Вінгер Челсі Михайло Мудрик пропустив ранкове тренування напередодні матчу з Лутоном в АПЛ.
Про це повідомляє Football Daily.
Причини відсутності українця невідомі.
У цьому сезоні Михайло двічі виходив на заміну в матчах АПЛ проти Ліверпуля (1:1) та Вест Гема (1:3). Результативними діями Мудрик не відзначався. Загалом на його рахунку 54 ігрових хвилини.
❌ Mykhailo Mudryk— Football Daily (@footballdaily) August 23, 2023
Chelsea squad in training this morning ahead of facing Luton Town on Friday 🔵 pic.twitter.com/QlxawwSO92
Матч з Лутоном відбудеться у п'ятницю, 25 серпня.
Раніше Челсі з Мудриком програв Вест Гему.
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