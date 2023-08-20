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Челсі з Мудриком програв Вест Гему, Астон Вілла розгромила Евертон без Миколенка: результати матчів АПЛ

Результати матчів 2-го туру АПЛ на 20 серпня
Сьогодні 20:35 400 0
Челсі з Мудриком програв Вест Гему, Астон Вілла розгромила Евертон без Миколенка: результати матчів АПЛ
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Астон Вілла, #Вест Гем, #Евертон, #Віталій Миколенко, #Челсі, #Михайло Мудрик

Джерело - Чемпіон.

У 2-у турі англійської Прем'єр-ліги відбулося дві зустрічі.

Чемпіонат Англії - АПЛ
2 тур, 20 серпня

Астон Вілла - Евертон 4:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 18 Макгінн, 2:0 - 24 Луїз, 3:0 - 51 Бейлі, 4:0 - 75 Дуран

Захисник "ірисок" Віталій Миколенко провів матч на лаві для запасних

Вест Гем - Челсі 3:1 (1:1)

Голи: 1:0 - 7 Агерд, 1:1 - 28 Чуквуемека, 2:1 - 53 Антоніо, 3:1 - 90+5 Пакета (пен)

Українець Михайло Мудрик вийшов на поле по перерві, але результативними діями не відзначився.

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