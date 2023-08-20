Челсі з Мудриком програв Вест Гему, Астон Вілла розгромила Евертон без Миколенка: результати матчів АПЛ

Джерело - Чемпіон.
У 2-у турі англійської Прем'єр-ліги відбулося дві зустрічі.
Чемпіонат Англії - АПЛ
2 тур, 20 серпня
Астон Вілла - Евертон 4:0 (2:0)
Голи: 1:0 - 18 Макгінн, 2:0 - 24 Луїз, 3:0 - 51 Бейлі, 4:0 - 75 Дуран
Захисник "ірисок" Віталій Миколенко провів матч на лаві для запасних
Вест Гем - Челсі 3:1 (1:1)
Голи: 1:0 - 7 Агерд, 1:1 - 28 Чуквуемека, 2:1 - 53 Антоніо, 3:1 - 90+5 Пакета (пен)
Українець Михайло Мудрик вийшов на поле по перерві, але результативними діями не відзначився.
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