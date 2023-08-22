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Ньюкасл орендував захисника Челсі

Ньюкасл підсилився захисником
Сьогодні 14:41 216 0
Ньюкасл орендував захисника Челсі
#Ньюкасл Юнайтед, #Футбольні трансфери, #Челсі

Джерело - nufc.co.uk.

Ньюкасл оголосив про оренду захисника Челсі Льюїса Голла.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Угода розрахована на 1 сезон.

В минулому сезоні Льюїс зіграв 15 матчів за першу команду Челсі. 18-річний футболіст отримав у новій команді 20-й номер.

За інформацією ЗМІ, Ньюкасл орендував гравця з обов'язковим викупом на загальну суму 35 мільйонів фунтів разом з бонусами. Також "сині" можуть отримати відсоток з наступного продажу.

Нагадаємо, Челсі продасть 6 гравців, щоб не порушити правила фінансового феєр-плея.

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