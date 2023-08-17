Челсі продасть 6 гравців, щоб не порушити правила фінансового феєр-плея

Джерело - SPORTbible.
Челсі планує продати шістьох гравців цього літа.
Про це повідомляє SportBible.
Лондонці хочуть зробити це до закриття трансферного вікна, щоб не мати проблем з дотриманням фінансового фейр-плею.
Йдеться про продаж Ромелу Лукаку, Хакіма Зієша, Конора Галлахера, Каллума Гадсона-Одої, Трево Чалоби та Іана Матсена.
Через значні трансферні витрати Челсі інші клуби АПЛ можуть подати на це офіційну скаргу.
Напередодні Зієш провалив медогляд у Галатасараї.
✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!