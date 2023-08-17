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Челсі продасть 6 гравців, щоб не порушити правила фінансового феєр-плея

Лондонці хочуть зробити це до закриття трансферного вікна
Сьогодні 10:17 371 0
Челсі продасть 6 гравців, щоб не порушити правила фінансового феєр-плея
#Челсі

Джерело - SPORTbible.

Челсі планує продати шістьох гравців цього літа.

Про це повідомляє SportBible.

Лондонці хочуть зробити це до закриття трансферного вікна, щоб не мати проблем з дотриманням фінансового фейр-плею.

Йдеться про продаж Ромелу Лукаку, Хакіма Зієша, Конора Галлахера, Каллума Гадсона-Одої, Трево Чалоби та Іана Матсена.

Через значні трансферні витрати Челсі інші клуби АПЛ можуть подати на це офіційну скаргу.

Напередодні Зієш провалив медогляд у Галатасараї.

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