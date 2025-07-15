Визначилась символічна збірна Клубного чемпіонату світу, який сенсаційно виграв лондонський Челсі.

Про це повідомив статистичний портал Sofascore.

Найкращим гравцем турніру став хавбек "синіх" Коул Палмер, який у фіналі відзначився дублем. Зазначимо, що до складу також потрапило троє представників Аль-Хіляля, який вилетів на стадії 1/4 фіналу від Флуміненсе.

Team of the Week provided by Sofascore

Цікаво, що ФІФА визнала найкращим воротарем турніру Роберта Санчеза з Челсі, а статистичний портал – Яссіна Буну з Аль-Хіляля.

Нагадаємо, що після гри відбулася сутичка між гравцями, в якій взяв участь і тренер парижан Луїс Енріке. Пізніше іспанець пояснив, що намагався рознімати футболістів.