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Визначилась символічна збірна Клубного чемпіонату світу

Володимир Максименко — 15 липня 2025, 11:42
Визначилась символічна збірна Клубного чемпіонату світу
x.com/FIFACWC

Визначилась символічна збірна Клубного чемпіонату світу, який сенсаційно виграв лондонський Челсі.

Про це повідомив статистичний портал Sofascore.

Найкращим гравцем турніру став хавбек "синіх" Коул Палмер, який у фіналі відзначився дублем. Зазначимо, що до складу також потрапило троє представників Аль-Хіляля, який вилетів на стадії 1/4 фіналу від Флуміненсе.

Team of the Week provided by Sofascore

Цікаво, що ФІФА визнала найкращим воротарем турніру Роберта Санчеза з Челсі, а статистичний портал – Яссіна Буну з Аль-Хіляля.

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Нагадаємо, що після гри відбулася сутичка між гравцями, в якій взяв участь і тренер парижан Луїс Енріке. Пізніше іспанець пояснив, що намагався рознімати футболістів.

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