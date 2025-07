Відчув мою енергію: Усик – про крики Дюбуа під час дуелі поглядів

Чемпіон світу за версіями WBC, WBO, WBA та IBO у надважкій вазі Олександр Усик (23-0, 14 КО) відреагував на емоції володаря титулу IBF Даніеля Дюбуа (22-2, 21 КО) під час дуелі поглядів.

Про це боксер розповів у коментарі The Ring.

Боксери напередодні провели дуель поглядів біля стадіону "Вемблі". Усик був зосередженим, в той час, як Дюбуа почав посміхатися та кричати "And the new" ("І новий"), натякаючи, що в суботу виграє бій.

"Що кричав Даніель? Чи відчув енергію від нього? Я не відчув енергії, бо думаю, що це Даніель відчув мою енергію. Що відчув Даніель? Я не знаю. Ви маєте ставити це питання йому, не мені. Я почуваюся добре, все в порядку. Зараз я не думаю про Дюбуа. Я думаю, що маю працювати, і зараз спілкуюся з вами. Іноді мені це подобається, іноді – ні. Але я знаю, що через 2-3 години у мене буде тренування", – розповів Усик.

Напередодні Олександр оцінив можливість дострокового завершення поєдинку з британцем.

Нагадаємо, що поєдинок між боксерами за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі відбудеться вже цього тижня, а саме в ніч з 19 на 20 липня.

