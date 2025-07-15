Легендарний захисник увійшов у тренерський штаб Гвардіоли

Колишній гравець лондонського Арсенала та Манчестер Сіті Коло Туре став асистентом Жузепа Гвардіоли.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

44-річний фахівець виконував обов’язки асистента Гвардіоли на клубному чемпіонаті світу-2025. Після турніру керівництво команди вирішили включити Туре до тренерського штабу.

Зазначимо, що у минулому сезону Коло працював асистентом тренера у Манчестер Сіті U-18. Раніше він був помічником тренера у збірній Кот-д’Івуару та Лестері, а також провів дев’ять матчів на чолі Вігана.

Нагадаємо, Туре був гравцем Сіті у період з 2009 по 2013 рік. До цього провів 225 матчів за лондонський Арсенал. Також пограв за Ліверпуль та Селтік.

Раніше повідомлялося, що півзахисник Манчестер Сіті Джек Гріліш може продовжити кар’єру в турецькому Бешикташі.