Фонд Костюк започаткував проєкт впровадження тенісу в шкільні уроки фізкультури

Фонд Марти Костюк Marta Kostyuk Foundation повідомив про старт ініціативи "Шкільний матч-пойнт", метою якого є впровадження уроків тенісу в шкільну програму фізичного виховання у Львівській області.

Про це повідомляє Великий теніс України.

Проєкт передбачає два конкурсні відбори – для професійних тренерів і для загальноосвітніх шкіл, готових включити теніс у свою повсякденну роботу.

Програма орієнтована на прості та доступні формати занять – тренування можна буде проводити навіть у звичайних спортзалах без спеціальної інфраструктури.

Організатори планують уже поточного року охопити 15 шкіл і познайомити з тенісом понад 5 000 дітей.

Наразі триває відбір п'яти тренерів-амбасадорів зі Львова та Львівської області. До участі запрошуються фахівці, які відповідають таким критеріям:

Наявність чинної тренерської сертифікації (ITF, Федерація тенісу України, GPTCA, PTR)

Досвід роботи з дітьми та дорослими не менше 2 років

Високий рівень професійних та етичних якостей

М отивація до наставницької діяльності

Відкритість до короткострокових поїздок у межах області

Цифрова грамотність на рівні впевненого користувача

Д отримання принципів здорового способу життя

Відібрані тренери пройдуть навчання та супроводжуватимуть школи як онлайн, так і офлайн. Програма передбачає постачання інвентарю, проведення змагань та підписання офіційних угод з кожною школою.

Також триває відбір загальноосвітніх шкіл для участі в програмі. Пріоритет надається закладам, які відповідають таким критеріям:

Відкритість до сучасних підходів у фізичному вихованні та готовність стати осередком розвитку тенісу

Кількість учнів – не менше 250

Наявність спортивної зали

Н аявність щонайменше одного вмотивованого вчителя або вчительки фізичної культури, які готові пройти навчання, працювати з тренерами-наставниками та мають впевнений рівень цифрових навичок

Г отовність укласти договір для впровадження навчальної програми та проведення тенісних змагань

М ожливість прийняти тенісний інвентар на баланс школи

Прийом анкет відкрито до 20 липня 2025 року на офіційному сайті фонду. Результати першого етапу буде оголошено до 8 серпня. Надалі проєкт планують масштабувати по всій Україні.

Раніше повідомлялося, що фонд Марти Костюк підписав договір про співпрацю з Офісом спорту та департаментом освіти культури Львова.