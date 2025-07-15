Лестер призначив 43-річного іспанця на посаду головного тренера

Лестер Сіті призначив екснаставника Квінз Парк Рейнджерс Марті Сіфуентеса на посаду нового головного тренера.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Контракт з 43-річним фахівцем розрахований до літа 2028 року. Фінансові деталі не розголошуються.

Босам Лестера сподобався стиль іспанця, а також той факт, що він минулого сезону втримав КПР в середині турнірної таблиці Чемпіоншипу з обмеженими фінансовими ресурсами (15 місце).

Нагадаємо, минулий сезон Лестер завершив на 18 місці в АПЛ та вилетів у другий за силою дивізіон.

Напередодні клуб оголосив про звільнення легенди Манчестер Юнайтед Руда ван Ністелроя.