Лестер призначив 43-річного іспанця на посаду головного тренера
Марті Сіфуентеса
Лестер Сіті
Лестер Сіті призначив екснаставника Квінз Парк Рейнджерс Марті Сіфуентеса на посаду нового головного тренера.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Контракт з 43-річним фахівцем розрахований до літа 2028 року. Фінансові деталі не розголошуються.
Босам Лестера сподобався стиль іспанця, а також той факт, що він минулого сезону втримав КПР в середині турнірної таблиці Чемпіоншипу з обмеженими фінансовими ресурсами (15 місце).
Нагадаємо, минулий сезон Лестер завершив на 18 місці в АПЛ та вилетів у другий за силою дивізіон.
Напередодні клуб оголосив про звільнення легенди Манчестер Юнайтед Руда ван Ністелроя.