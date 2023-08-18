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Ньюкасл орендує захисника Челсі Галла з правом викупу

"Сині" можуть отримати відсоток з наступного продажу
Сьогодні 14:33 175 0
Ньюкасл орендує захисника Челсі Галла з правом викупу
#Ньюкасл Юнайтед, #Челсі

Джерело - Чемпіон.

Захисник Челсі Льюїс Галл продовжить кар'єру в Ньюкаслі.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

"Сороки" орендують гравця з обов'язковим правом викупу на загальну суму 35 мільйонів фунтів разом з бонусами.

Також "сині" можуть отримати відсоток з наступного продажу. Медичний огляд 18-річного англійця запланований на сьогодні.

Нагадаємо, Челсі продасть 6 гравців, щоб не порушити правила фінансового феєр-плея.

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