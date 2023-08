Ньюкасл орендує захисника Челсі Галла з правом викупу

Захисник Челсі Льюїс Галл продовжить кар'єру в Ньюкаслі.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

"Сороки" орендують гравця з обов'язковим правом викупу на загальну суму 35 мільйонів фунтів разом з бонусами.

Також "сині" можуть отримати відсоток з наступного продажу. Медичний огляд 18-річного англійця запланований на сьогодні.

Lewis Hall to Newcastle, here we go! Loan deal with mandatory buy option clause — medical booked later today 🚨⚫️⚪️ #NUFC



Total package worth £35m add-ons included. “This is gonna be our final signing”, Howe announced.



Hall leaves after signing new deal at #CFC few days ago. pic.twitter.com/gUWqIUonWn