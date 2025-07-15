Левченко з другим найкращим результатом сезону здобула срібло на етапі Континентального туру в Італії

Українська легкоатлетка Юлія Левченко стала срібною призеркою срібного етапу Континентального туру в італійській Брешії зі стрибків у висоту.

Левченко розпочала безпомилково змагання, взявши 1.80 м, 1;84 м, 1.88 м, 1.91 м та 1;94 м. Вирішальною стала висота у 1,97 м, яку з першої спроби взяла австралійка Елеонор Паттерсон, а українка лише з третьої.

Надалі планку перенесли на 2,00 м. Однак цю висоту не змогла підкорити ні австралійка, ні українка. Тож перемогу здобула Паттерсон завдяки меншій кількості спроб на попередній висоті.

Ще одна українка – Катерина Табашник стала восьмою. Вона завершила змагання з результатом 1.76 м.

Результати стрибків у висоту

Елеонор Паттерсон (Австралія) – 1,97 м Юлія Левченко (Україна) – 1,97 м Марія Жодзік (Польща) – 1,94 м

Для Левченко це друге поспіль срібло на етапі Континентального туру. У червні вона з найкращим результатом сезону (1,98 м) стала другою у чеському Брно.