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Левченко з другим найкращим результатом сезону здобула срібло на етапі Континентального туру в Італії

Олександр Булава — 15 липня 2025, 22:24
Левченко з другим найкращим результатом сезону здобула срібло на етапі Континентального туру в Італії
Юлія Левченко
Getty Images

Українська легкоатлетка Юлія Левченко стала срібною призеркою срібного етапу Континентального туру в італійській Брешії зі стрибків у висоту.

Левченко розпочала безпомилково змагання, взявши 1.80 м, 1;84 м, 1.88 м, 1.91 м та 1;94 м. Вирішальною стала висота у 1,97 м, яку з першої спроби взяла австралійка Елеонор Паттерсон, а українка лише з третьої.

Надалі планку перенесли на 2,00 м. Однак цю висоту не змогла підкорити ні австралійка, ні українка. Тож перемогу здобула Паттерсон завдяки меншій кількості спроб на попередній висоті.

Ще одна українка – Катерина Табашник стала восьмою. Вона завершила змагання з результатом 1.76 м.

Результати стрибків у висоту

  1. Елеонор Паттерсон (Австралія) – 1,97 м
  2. Юлія Левченко (Україна) – 1,97 м
  3. Марія Жодзік (Польща) – 1,94 м

Для Левченко це друге поспіль срібло на етапі Континентального туру. У червні вона з найкращим результатом сезону (1,98 м) стала другою у чеському Брно.

Юлія Левченко Катерина Табашник

Юлія Левченко

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