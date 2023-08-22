Павар пройде медогляд в Інтері

Гравець близький до переходу в Інтер

Джерело - Чемпіон.

Інтер та Баварія узгодили трансфер захисника Бенжамена Павара.

Про це повідомив журналіст Фабріціо Романо.

За даними джерела, медогляд може пройти в середу або четвер. Сума трансферу складе 30 мільйонів євро + 2-3 мільйони бонусами

Павар виступає за Баварію з літа 2019 року. Його контракт з клубом спливає за сезон. У минулій кампанії 27-річний француз забив 7 голів та віддав 1 асист у 43 матчах.

Повідомлялося, що Павар хоче перейти у Манчестер Юнайтед.

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