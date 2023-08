Форвард Аталанти Дуван Сапата близький до переходу на правах оренди у Рому.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

Римляни орендують 32-річного колумбійця на сезон за 2 мільйони євро та з правом викупу за 7 мільйонів.

У разі повноцінного переходу Сапата підпише контракт до літа 2025 року з можливістю пролонгації ще на сезон.

Зарплатня нападника складатиме 3 мільйони євро на рік.

