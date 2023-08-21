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Рома близька до підписання нападника Аталанти Сапати

Римляни орендують 32-річного колумбійця на сезон
Вчора 22:35 187 0
Рома близька до підписання нападника Аталанти Сапати
Фото: AFP
#Аталанта, #Рома, #Сапата

Джерело - Чемпіон.

Форвард Аталанти Дуван Сапата близький до переходу на правах оренди у Рому.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

Римляни орендують 32-річного колумбійця на сезон за 2 мільйони євро та з правом викупу за 7 мільйонів.

У разі повноцінного переходу Сапата підпише контракт до літа 2025 року з можливістю пролонгації ще на сезон.

Зарплатня нападника складатиме 3 мільйони євро на рік.

Напередодні Рома розписала мирову з Салернітаною.

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