Форвард Динамо встановив новий рекорд результативності юнацького чемпіонату України

Форвард Динамо U-19 Дмитро Кремчанін став новим рекордсменом юнацького чемпіонату України за кільікстю голів.

Про це повідомляє сайт киян.

Вчора, 2 травня, у матчі 27 туру чемпіонату України U-19 "біло-сині" розгромили Інгулець з рахунком 4:0. Кремчанін відзначився дублем у цій грі.

У поточному сезоні 20-річний нападник записав на свій рахунок вже 21 гол. Враховуючи його результативність у минулих двох сезонах, загалом він може похвалитися 43 голами в межах юнацького чемпіонату України, що стало новим рекордом.

Кремчанін перевершив досягнення свого одноклубника Матвія Пономаренка, який на рівні юнацького чемпіонату відзначився 41 раз.

Результативність Дмитра Кремчаніна в чемпіонаті України U-19

сезон-2022/2023 – 9 голів;

сезон-2023/2024 – 13 голів;

сезон-2024/2025 – 21 гол (кампанія триває).

Варто зазначити, що сьогодні, 3 травня, з аналогічним рахунком 4:0 завершився матч Української Прем'єр-ліги між Інгульцем та Динамо.