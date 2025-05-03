Евертон з Миколенком у складі зіграв унічию з Іпсвічем у 35 турі АПЛ

У суботу, 3 травня, відбулися три матчі в рамках 35 туру АПЛ. Евертон з Віталієм Миколенком зіграв унічию 2:2 з Іпсвічем, втративши перевагу в два голи. Український захисник вийшов у основі та провів на полі всі 90 хвилин.

Астон Вілла мінімально обіграла Фулгем, а Лестер із голом Джеймі Варді виявився сильнішим за Саутгемптон.

Чемпіонат Англії – АПЛ

35 тур, 3 травня

Астон Вілла – Фулгем – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – 12 Тілеманс

Евертон – Іпсвіч – 2:2 (2:1)

Голи: 1:0 – 26 Бету, 2:0 – 35 Макніл, 2:1 – 41 Енсісо, 2:2 – 79 Херст

Лестер – Саутгемптон – 2:0 (2:0)

Голи: 1:0 – 17 Варді, 2:0 – 44 Айю

Сьогодні, 3 травня, в АПЛ відбудеться ще один матч: Арсенал прийме Борнмут. Поєдинок розпочнеться о 19:30 за київським часом.

Вчора, 2 травня, Манчестер Сіті мінімально обіграв Вулвергемптон.