Евертон з Миколенком у складі зіграв унічию з Іпсвічем у 35 турі АПЛ
У суботу, 3 травня, відбулися три матчі в рамках 35 туру АПЛ. Евертон з Віталієм Миколенком зіграв унічию 2:2 з Іпсвічем, втративши перевагу в два голи. Український захисник вийшов у основі та провів на полі всі 90 хвилин.
Астон Вілла мінімально обіграла Фулгем, а Лестер із голом Джеймі Варді виявився сильнішим за Саутгемптон.
Астон Вілла – Фулгем – 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 – 12 Тілеманс
Евертон – Іпсвіч – 2:2 (2:1)
Голи: 1:0 – 26 Бету, 2:0 – 35 Макніл, 2:1 – 41 Енсісо, 2:2 – 79 Херст
Лестер – Саутгемптон – 2:0 (2:0)
Голи: 1:0 – 17 Варді, 2:0 – 44 Айю
Сьогодні, 3 травня, в АПЛ відбудеться ще один матч: Арсенал прийме Борнмут. Поєдинок розпочнеться о 19:30 за київським часом.
Вчора, 2 травня, Манчестер Сіті мінімально обіграв Вулвергемптон.