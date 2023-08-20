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Рома розписала мирову з Салернітаною, Ювентус знищив Удінезе: результати матчів Серії А

Результати матчів 1-го туру Серії А
Вчора 23:48 395 0
Рома розписала мирову з Салернітаною, Ювентус знищив Удінезе: результати матчів Серії А
#Аталанта, #Лаціо, #Лечче, #Рома, #Салернітана, #Сассуоло, #Чемпіонат Італії, Серія А, #Удінезе, #Ювентус

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 20-го серпня, відбулося 4 матчі в межах 1-го туру італійської Серії А.

Чемпіонат Італії - Серія А
1 тур, 20 серпня

Рома - Салернітана 2:2 (1:1)

Голи: 1:0 - 17 Белотті, 1:1 - 36 Кандрева, 1:2 - 49 Кандрева, 2:2 - 82 Белотті

Сассуоло - Аталанта 0:2 (0:0)

Голи: 0:1 - 83 де Кетеларе, 0:2 - 90+3 Дзортеа

Лечче - Лаціо 2:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 26 Іммобіле, 1:1 - 85 Альмквіст, 2:1- 87 Ді Франческо

Удінезе - Ювентус 0:3 (0:3)

Голи: 0:1 - 2 К'єза, 0:2 - 20 Влахович, 0:3 - 45+3 Рабйо

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