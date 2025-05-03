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Леклер розбив болід ще до старту спринту в Маямі – старт відкладено

Олексій Погорелов — 3 травня 2025, 19:19
Леклер розбив болід ще до старту спринту в Маямі – старт відкладено
Шарль Леклер
Скудерія Феррарі

Пілот Феррарі Шарль Леклер не братиме участі в спринтерській гонціі в Маямі.

Під час прогрівочного кола 27-річний монегаск не втримав болід та врізався у стіну. Це сталося через дві причини. По-перше, в Маямі розпочалася злива. По-друге, Скудерія випустила Шарля на трек на проміжному комплекті гуми.

За словами керівники італійської команди Фредеріка Вассера, дощ розпочався в момент виїзду Леклера на трасу, а тому команда не могла нічого зробити.

Варто зазначити, що на погодні умови жалілися інші гонщики. У підсумку дирекція гонки прийняла рішення відкласти початок заїзду на невизначений час, поки умови на трасі не покращаться.

З поулу стартуватиме дебютант Мерседес Андреа Кімі Антонеллі – 18-річний італієць вперше у кар'єрі виграв кваліфікацію гонки Формули-1.

Нагадаємо, що сьогодні, 3 травня, також має відбутися кваліфікація Гран-прі Маямі. Її старт був запланований на 23:00 за київським часом. Але через відкладений спринт вона може бути перенесена.

Раніше стало відомо, що Олександр Бондарев проїхав першу гонку в новому сезоні італійської Формули-4.

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