Леклер розбив болід ще до старту спринту в Маямі – старт відкладено
Пілот Феррарі Шарль Леклер не братиме участі в спринтерській гонціі в Маямі.
Під час прогрівочного кола 27-річний монегаск не втримав болід та врізався у стіну. Це сталося через дві причини. По-перше, в Маямі розпочалася злива. По-друге, Скудерія випустила Шарля на трек на проміжному комплекті гуми.
За словами керівники італійської команди Фредеріка Вассера, дощ розпочався в момент виїзду Леклера на трасу, а тому команда не могла нічого зробити.
Варто зазначити, що на погодні умови жалілися інші гонщики. У підсумку дирекція гонки прийняла рішення відкласти початок заїзду на невизначений час, поки умови на трасі не покращаться.
З поулу стартуватиме дебютант Мерседес Андреа Кімі Антонеллі – 18-річний італієць вперше у кар'єрі виграв кваліфікацію гонки Формули-1.
Нагадаємо, що сьогодні, 3 травня, також має відбутися кваліфікація Гран-прі Маямі. Її старт був запланований на 23:00 за київським часом. Але через відкладений спринт вона може бути перенесена.
Раніше стало відомо, що Олександр Бондарев проїхав першу гонку в новому сезоні італійської Формули-4.