Леклер розбив болід ще до старту спринту в Маямі – старт відкладено

Пілот Феррарі Шарль Леклер не братиме участі в спринтерській гонціі в Маямі.

Під час прогрівочного кола 27-річний монегаск не втримав болід та врізався у стіну. Це сталося через дві причини. По-перше, в Маямі розпочалася злива. По-друге, Скудерія випустила Шарля на трек на проміжному комплекті гуми.

Charles Leclerc hits the wall!! 😱



With rain falling heavily, Leclerc sustains heavy damage on his way to the grid after contact with the wall#F1 #F1Sprint #MiamiGP pic.twitter.com/XGiaxPPuBq — Formula 1 (@F1) May 3, 2025

За словами керівники італійської команди Фредеріка Вассера, дощ розпочався в момент виїзду Леклера на трасу, а тому команда не могла нічого зробити.

Варто зазначити, що на погодні умови жалілися інші гонщики. У підсумку дирекція гонки прийняла рішення відкласти початок заїзду на невизначений час, поки умови на трасі не покращаться.

The start procedure has been suspended and cars head back to the pit lane 🌧️#F1 #F1Sprint #MiamiGP — Formula 1 (@F1) May 3, 2025

З поулу стартуватиме дебютант Мерседес Андреа Кімі Антонеллі – 18-річний італієць вперше у кар'єрі виграв кваліфікацію гонки Формули-1.

Нагадаємо, що сьогодні, 3 травня, також має відбутися кваліфікація Гран-прі Маямі. Її старт був запланований на 23:00 за київським часом. Але через відкладений спринт вона може бути перенесена.

Раніше стало відомо, що Олександр Бондарев проїхав першу гонку в новому сезоні італійської Формули-4.