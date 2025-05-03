Верес з двома вилученнями поступився вдома Оболоні в 27 турі УПЛ

У суботу, 3 травня, відбувся матч 27 туру Української Прем'єр-ліги, в якому Оболонь на виїзді перемогла Верес.

Зустріч завершилася з рахунком 2:0.

Столичний клуб відкрив рахунок в середині першого тайму зусиллями Таранухи. Далі у Вереса почалися ще більше проблеми – спочатку другу жовту картку на 34-й хвилині отримав Куція, а ще через дві пряму червону побачив перед очима Когут.

"Пивовари" майже одразу "реалізували більшість", забивши вдруге за 3 хвилини до перерви.

Граючи у 9-х, шансів відігратися у підопічних Олега Шандрука майже не було. Весь другий тайм Оболонь продовжували за рахунок більшості володіти ініціативою, однак більше голів вболівальники не побачили.

Завдяки цій вікторії Оболонь набрала 28 балів і стрибнула на 11-сходинку турнірної таблиці, значно відірвавшись від зони перехідних матчів. Верес попри поразку залишився 7-м (35 очок).

Чемпіонат України – УПЛ

27 тур, 3 травня

Верес – Оболонь 0:2 (0:2)

Голи: 0:1 – 27 Тарануха, 0:2 – 42 Ільїн

Верес: Кожухар – Сміян, Вовченко, Гончаренко, Куція - Дахновський, Харатін, Кльоц (Венделл, 68), Шарай (Гайдучик, 63) - Степанюк (Луан, 63), Годя (Протасевич, 46)

Оболонь: Марченко – Стасюк, Дубко, Приймак, Карась, Ільїн - Черненко (Бичек, 58), Курко (Мороз, 73), Вітенчук (Слободян, 80) - Тарануха (Блізніченко, 58), Устименко (Груша, 58)

Попередження: 18 – Куція, 24 – Годя, 36 – Шандрук, 46 – Приймак, 50 – Устименко, 50 – Шарай, 86 – Груша, 86 – Кожухар, 88 – Харатін

Вилучення: 34 – Куція (друга жовта), 36 – Когут (пряма червона)

Нагадаємо, раніше в межах туру відбулося ще два поєдинки, Шахтар розгромив Чорноморець, а Динамо розбило Інгулець.