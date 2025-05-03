Небо – ось це межа: Магучіх – про перемогу на другому етапі Діамантової ліги

Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх прокоментувала перемогу на другому етапі Діамантової ліги у стрибках у висоту, наголосивши, що навіть висота у 2,10 метри для неї не межа.

Про це вона сказала у коментарі Суспільне Спорт.

"Це моя друга перемога, і я дуже рада. Я покращила свій результат, стрибнула на 2 метри. Це дуже мені допомагає, бо знаю, що поступово підходжу до своєї гарної форми перед чемпіонатом світу.

Чи очікувала, що подолаю 2 метри? Просто хотіла насолодитися змаганнями. Сподобалася атмосфера на стадіоні. Тепер я почуваюся краще з розбігом, моїй тренерці він теж сподобався. Він сприятиме моєму наступному світовому рекорду. 2,10 – не межа? Звісно, ні, небо – ось це межа, і я сподіваюся, що одного разу я побʼю свій світовий рекорд", – сказала Магучіх.

Магучіх виграла другий поспіль етап Діамантової ліги, набравши 16 очок. На першому етапі 23-річна українка здобула перемогу з результатом 1,97. Юлія Левченко з 8 очками – четверта.

Нагадаємо, Магучіх тричі поспіль вигравала фінал Діамантової ліги та є чинною володаркою престижного трофея.