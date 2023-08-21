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Вернидуб: Рахунок 3:3 із Шахтарем – дуже непогано

Юрій Вернидуб прокоментував нічию з Шахтарем Вернидуб: Рахунок 3:3 із Шахтарем – дуже непогано
Сьогодні 11:15 202 0
Вернидуб: Рахунок 3:3 із Шахтарем – дуже непогано
#Юрій Вернидуб, #Кривбас

Джерело - fckryvbas.com.

Кривбас здобув гарний результат у матчі 4 тубу УПЛ з Шахтарем.

Про це розповів головний тренер криворізького клубу Юрій Вернидуб.

"Вважаю, рахунок 3:3 з чемпіоном нашої країни Шахтарем – це дуже непогано. По матчу не хочу нічого багато говорити. Команда потрапила в непросту ситуацію на початку – довелося вставати з колін й боротись далі. Забили непоганий м’яч, зробивши рахунок 1:2, зуміли повернутися в гру. Потім – знову помилка нашого футболіста… Але за деякий час ми забиваємо другий м’яч – і знову інтрига жива.

На мій погляд, у другому таймі був рівний матч. Ми свій момент використали. У "гірників" також були непогані можливості, але вони більше не забили – тому й рахунок 3:3. За це я дуже вдячний хлопцям. У нас з’являється міцний стержень всередині.

Дуже радий за підопічних. Будемо працювати ще більше і від матчу до матчу йти тільки вперед. Ось це – найголовніше. А далі вже життя покаже, куди ми дійдемо наприкінці чемпіонату", - відзначив Вернидуб.

Нагадаємо, Шахтар та Кривбас зіграли внічию у матчі з 6 голами та 3 вилученнями.

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