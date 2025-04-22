Київ-Баскет здолав Рівне та став другим фіналістом плейоф Суперліги

Сьогодні, 22 квітня, в Києві у СК "Венето" відбувся вирішальний третій матч півфінальної серії плейоф Суперліги України між Київ-Баскетом та Рівним.

Після того, як команди видали дуже напружені перші дві зустрічі, всі розраховували щонайменше на такий самий рівень боротьби. Але цього не сталося.

Якщо в першій чверті гості ще якось трималися, не сильно відстаючи від суперника, то починаючи з другої 10-хвилинки, столичний колектив почав відриватися все більше і більше.

Найбільша перевага підопічних Дмитра Забірченка становила +18 у третій чверті. І хоча Рівне трохи скоротило відставання, це все одно не допомогло команді Данила Спиридонова повернутися в гру.

У підсумку фінальна сирена зафіксувала впевнену перемогу Київ-Баскета з рахунком 66:52, яка вивела "бджіл" до фіналу.

Суперліга України з баскетболу – плейоф

Півфінал, третій матч, 22 квітня

Київ-Баскет – Рівне 66:52 (21:16, 16:7, 11:10, 18:19) – Київ-Баскет виграв серію 2-1

Київ-Баскет: Клевзуник (15 + 6 підбирань), Сушкін (14 + 10 підбирань), Сандул (13 + 16 підбирань + 5 передач), Зайцев (8), Карпюк (6 + 9 підбирань + 5 блок-шотів), Буренко (5 + 5 підбирань + 5 передач), Сафонов (5), Когут (0), Смітюх (0), Бур (0).

Рівне: Браун (16 + 8 підбирань + 3 перехоплення), Соловйов (9), Вільямсон (9 + 5 підбирань + 3 перехоплення), Гарбар (8), Шепелєв (4 + 7 підбирань), Фуллер (4), Тимошук (2), Герасимчук (0), Головчик (0), Поносов (0), Шептицький (0).

У фінальній серії Суперліги Київ-Баскет посперечається за золоті медалі із Дніпром, який у двох іграх пройшов Черкаські Мавпи. Рівне в свою чергу зіграє з черкаським клубом у бронзовому фіналі.

Нагадаємо, що недавно ФБУ визначила дати проведення обох вирішальних серій сезону Суперліги.