ЛеБрон: Регулярка – це весело, але плейоф – мій наркотик

Зірковий форвард Лейкерс ЛеБрон Джеймс розкрив свою любов до баскетболу в плейоф НБА.

Слова 40-річного гравця наводить BasketNews.

Нинішній постсезон став для чотириразового чемпіона НБА вже 18-м у його 22-річній кар'єрі в лізі. "Король" зізнався, що виступ у плейоф став для нього вже звичкою.

"На даному етапі моєї кар'єри регулярний сезон – це весело, але мене цікавить лише плейоф. Я занурений у процес. Коли справа доходить до баскетболу в плейоф, це, безумовно, наркотик", – сказав ЛеБрон.

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ЛеБрон Джеймс провів у плейоф 288 матчів, у яких набирав у середньому 28,4 очка, 9 підбирань, 7,2 передачі, 1,7 перехоплення та один блок-шот.

Цього року Джеймс та його команда зазнали поразки в першому матчі серії першого раунду, поступившись Міннесоті на власному майданчику.

Друга гра протистояння "озерників" з "вовками" відбудеться в ніч на завтра, 23 квітня. Старт поєдинку запланований на 05:00 за київським часом.

Нагадаємо, що на нашому сайті можна ознайомитися з розкладом та результатами всіх матчів першого раунду плейоф НБА.