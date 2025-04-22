Барселона продасть Араухо та Торреса заради трансферу нападника
Барселона намір підсилити атакувальну ланку та проявляє інтерес до форварда Спортинга Віктора Дьокереша.
Про це повідомляє El Nacional.
Каталонський клуб розглядає трансфер шведського нападника, як заміну 37-річному Роберту Левандовському, у якого в наступному році завершується контракт.
У зв'язку з цим Дьокереш був визначений як пріоритетне підписання з огляду на його ціну у 65 млн євро та потенціал.
Однак Барселона обмежена правилами фінансового фейр-плей. Тому їм необхідно буду продавати гравців. Наразі вже визначено двох кандидатів - Барселона готова розпрощатися з Рональдом Араухо (60 мільйонів євро) та Ферраном Торресом (40 мільйонів євро).
У нинішньому сезоні Дьокереш провів 46 поєдинки за лісабонський клуб в усіх турнірах, забив 47 голи та віддав 11 асистів.
Раніше повідомлялося, що Спортинг дозволить Віктору Дьокерешу піти з команди влітку 2025 року. Лісабонський клуб також готовий знизити суму відступних у контракті 26-річного гравця з 83 млн фунтів до 63 млн фунтів. Чинний контракт форварда з клубом розрахований до літа 2028 року.