Хай буде за сімейними обставинами: Леонов – про свою відставку з Актобе

Головний тренер Актобе Ігор Леонов відреагував на свою відставку з казахстанського клубу.

Цитує наставника "Український футбол".

"Цьому рішенню була низка причин. Але будемо дотримуватися офіційної версії – за сімейними обставинами. Я сам подав у відставку", – розповів Леонов.

Також тренер розповів про розмову з керівництвом клубу щодо його відходу.

"Це було не керівництво Актобе, а акім Актюбінської області (в Україні це як голова обласної державної адміністрації). У нас з Асхатом Шахаровим склалися дуже хороші стосунки. Я завжди міг до нього звернутися по допомогу. Тим більше, що в минулому він був спортсменом, тож робив усе можливе для розвитку спорту та футболу, зокрема, в регіоні.

Ми обговорили моє рішення. Асхат Берлешевич увійшов у моє становище. Тож ми й розлучилися друзями", – розповів Леонов.