Хай буде за сімейними обставинами: Леонов – про свою відставку з Актобе
Головний тренер Актобе Ігор Леонов відреагував на свою відставку з казахстанського клубу.
Цитує наставника "Український футбол".
"Цьому рішенню була низка причин. Але будемо дотримуватися офіційної версії – за сімейними обставинами. Я сам подав у відставку", – розповів Леонов.
Також тренер розповів про розмову з керівництвом клубу щодо його відходу.
"Це було не керівництво Актобе, а акім Актюбінської області (в Україні це як голова обласної державної адміністрації). У нас з Асхатом Шахаровим склалися дуже хороші стосунки. Я завжди міг до нього звернутися по допомогу. Тим більше, що в минулому він був спортсменом, тож робив усе можливе для розвитку спорту та футболу, зокрема, в регіоні.
Ми обговорили моє рішення. Асхат Берлешевич увійшов у моє становище. Тож ми й розлучилися друзями", – розповів Леонов.
Леонов очолював Актобе з вересня. Під його керівництвом клуб став володарем Кубку Казахстану, а також здобув бронзові медалі національної першості.
Раніше тренер працював у молодіжних командах Іллічівця, Маріуполя, Шахтаря. Також фахівець був головним тренером Арсенала, Минаю.
Взимку 2022 року очолив Ниву Вінниця, але не провів з командою жодного матчу через повномасштабне вторгнення Росії в Україну.