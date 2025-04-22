ЮКСА має виплатити Чирикалу понад 400 тисяч гривень за розрив контракту

Клуб Першої ліги України ЮКСА, який бореться за вихід в Українську Прем'єр-лігу, зобов'язана сплатити понад 400 тисяч грн за розрив контракту з головним тренером команди Дмитром Чирикалом.

Про це Чемпіону стало відомо з власних джерел у клубі.

У контракті між фахівцем та клубом прописано, що якщо одна зі сторін достроково розриває угоду, то вона повинна виплатити іншій компенсацію у розмірі 10 тисяч доларів. Варто зазначити, що офіційно контракт досі не розірвано.

Схожа ситуація сталася і минулого року, коли за розрив контракту з попереднім наставником Миколою Цимбалом, за інформацією Чемпіона, ЮКСА виплатила компенсацію у кілька десятків тисяч доларів.

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що ЮКСА де-факто звільнила Чирикала. Президент команди Сергій Леснік запропонував фахівцю стати асистентом в новому тренерському штабі, ймовірно, щоб не виплачувати компенсацію, проте Чирикал відмовився.

Новим головним тренером стане бразильський спеціаліст з Португалії Алоїзіо Пірес Алвес, який працював у Порту в штабі Жозе Моурінью та допоміг команді перемогти в Лізі чемпіонів сезону-2003/04.

Зазначимо, що нещодавно клуб оголосив про трансфер сина легенди світового футболу Ромаріо.

ЮКСА наразі посідає 6 місце в чемпіонській групі Першої ліги. Команда з Київської області має 26 очок за 17 турів. Від лідера таблиці – Епіцентру – команда відстає на 12 балів. В останньому матчі ЮКСА перемогла Металіст.