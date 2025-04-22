Суркіс назвав місто, де Динамо буде грати домашні матчі єврокубків

Президент Динамо Київ Ігор Суркіс заявив, що кваліфікаційні матчі єврокубків у липні-серпні 2025 року клуб планує грати у Польщі.

Про це функціонер розповів у коментарі ТаТоТаке.

"На 90% будемо грати в Польщі, скоріше за все, в Любліні – там, де ми грали минулу кваліфікацію.

Можливо, Варшава, але це залежить від того, які команди польські команди потраплять до єврокубків. Тут складне рішення, але ми дуже втомились, коли граємо таким маршрутом, яким ми їхали. У мене є велика надія, що війна може закінчитись і все-таки будемо грати вдома.

У Любліні дуже гарний стадіон, ми домовились з президентом клубу, що ми вкладемо кошти в газон, щоб він буде кращим. Єдине, що турбує – це те, що якщо ми в січні будемо грати, якщо потрапимо в єврокубки – погодні умови там такі самі, як і в Україні", – розповів Суркіс.