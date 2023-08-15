Чорноморець переглядає Вакулу

Гравець перебуває на перегляді

Джерело - Чемпіон.

Колишній півзахисник Шахтаря Владислав Вакула може продовжити кар’єру у Чорноморці.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

24-річний гравець уже приєднався до розташування одеської команди в Совіньйоні. Зазначається, що головний тренер Чорноморця Роман Григорчук допускає потенційних новачків на базу тільки в статусі гравців на перегляді.

Попереднім клубом Вакули було Полісся, яке не заявило його на сезон, а потім розірвало контракт в односторонньому порядку.

Нагадаємо, Чорноморець у матчі з трьома червоними переграв Оболонь у 3 турі УПЛ.