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Чорноморець переглядає Вакулу

Гравець перебуває на перегляді
Вчора 23:37 196 0
Чорноморець переглядає Вакулу
#Вакула, #Чорноморець

Джерело - Чемпіон.

Колишній півзахисник Шахтаря Владислав Вакула може продовжити кар’єру у Чорноморці.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

24-річний гравець уже приєднався до розташування одеської команди в Совіньйоні. Зазначається, що головний тренер Чорноморця Роман Григорчук допускає потенційних новачків на базу тільки в статусі гравців на перегляді.

Попереднім клубом Вакули було Полісся, яке не заявило його на сезон, а потім розірвало контракт в односторонньому порядку.

Нагадаємо, Чорноморець у матчі з трьома червоними переграв Оболонь у 3 турі УПЛ.

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