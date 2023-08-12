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Чорноморець у матчі з трьома червоними переграв Оболонь у 3 турі УПЛ

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Чорноморець у матчі з трьома червоними переграв Оболонь у 3 турі УПЛ
#Оболонь, #Чемпіонат України, УПЛ, #Чорноморець

Джерело - Чемпіон.

Чорноморець здобув перемогу над Оболонню в межах 3-го туру УПЛ.

Матч завершився з рахунком 2:0.

Арбітр зустрічі вилучив трьох футболістів - двох у складі Чорноморця та одного гравця Оболоні.

Чемпіонат України - УПЛ
3 тур, 12 серпня

Чорноморець - Оболонь 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 15 Васильєв, 2:0 - 62 Ієде

Склади команд:

Чорноморець: Шевченко, Брагару, Єрмаков, Салюк, Путря, Васильєв, Шпорн, Кузик, Бойчук (Авагімян, 46, Гучек, 81), Ієде (Хадіда, 63), Штогрін (Грисьо, 88)

Запасні: Білик, Варакута, Ситніков, Ухань, Данилюк

Оболонь: Федорівський, Фатєєв, Приймак, Карась, Осман, Слободян (Лук’янчук, 52), Мороз, Черненко, Прокопенко (Чернов, 52), Краснопір (Тарануха, 63), Мединський (Нагієв, 68)

Запасні: Кичак, Вовкун, Єрмоленко, Муха, Суханов

Попередження: Карась 26, Брагару 44, Карась 48, Кузик 54, Кузик 72, Приймак 85

Вилучення: Карась 48 (друга жовта), 72 Кузик (друга жовта), Салаюк 79

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