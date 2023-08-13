Стали відомі два претенденти на заміну Манчіні у збірній Італії

Федерація футболу Італії (FIGC) визначилася з двома кандидатурами на посаду нового головного тренера національної збірної після того, як Роберто Манчіні покинув свою посаду.

Про це повідомляє Tuttomercatoweb.

FIGC вже веде з ними переговори. Йдеться про Лучано Спаллетті та Антоніо Конте.

Обидва зараз без роботи. Спаллетті залишив Наполі наприкінці минулого сезону після завоювання першого за 33 роки Скудетто. Конте, який уже очолював збірну Італії у 2014-2016 роках, навесні був звільнений із Тоттенгема.