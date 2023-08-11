Лаціо зацікавлений у підписанні Льоріса

Французького голкіпера запропонували Реалу

Джерело - Чемпіон.

Голкіпер Тоттенгема Уго Льоріс зацікавив Лаціо.

Про це повідомляє журналіст Фабріс Хокінс.

"Орли" проявляють предметний інтерес до 36-річного француза. Між сторонами ведеться переговори.

Кандидатура Льоріса також була запропонована Реалу, який втратив Тібо Куртуа через травму, але французький воротар не знаходиться на перших місцях у шорт-листі мадридців.

🚨La Lazio se positionne sur Hugo Lloris, l’ intérêt est réciproque.

🔹HL qui devrait être libéré de Tottenham pour « service rendu » négocie avec le club italien

🔹Il a aussi été proposé au Real suite à la blessure de Courtois /d’autres gardiens sont plus haut dans la short-list pic.twitter.com/5rwt2ahrNK — Fabrice Hawkins (@FabriceHawkins) August 11, 2023

Повідомлялося, що Льоріс згоден на перехід у ПСЖ.

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