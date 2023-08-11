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Лаціо зацікавлений у підписанні Льоріса

Французького голкіпера запропонували Реалу
Сьогодні 21:03 239 0
Лаціо зацікавлений у підписанні Льоріса
Фото: Getty Images
#Лаціо, #Льоріс, #Тоттенгем

Джерело - Чемпіон.

Голкіпер Тоттенгема Уго Льоріс зацікавив Лаціо.

Про це повідомляє журналіст Фабріс Хокінс.

"Орли" проявляють предметний інтерес до 36-річного француза. Між сторонами ведеться переговори.

Кандидатура Льоріса також була запропонована Реалу, який втратив Тібо Куртуа через травму, але французький воротар не знаходиться на перших місцях у шорт-листі мадридців.

Повідомлялося, що Льоріс згоден на перехід у ПСЖ.

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